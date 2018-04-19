Söz 43. yeni bölüm fragmanı: Agah deşifre oldu! (Söz son bölüm izle)

Merakla beklenen Söz 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği dizinin son bölümü sonrasında, hayranları heyecanla Söz yeni bölüm fragmanını bekliyorlardı. Söz son bölümde Yavuz, kendi hayatı pahasına çatışmaya girerek Bahar'ın hayatını kurtarmış ama kendisi de kötü yaralanmıştı. Yaralı olan Derman ise Tim'in baskınından kılpayı kurtulmuştu. Agah'ın elinden kaçmaya çalışan Çolak ise elindeki tüpe denk gelen mermi ile yanarak feci şekilde can verdi. Böylece Çolak'ı canlandıran ünlü oyuncu Serhat Kılıç da diziye veda etmişti. İşte Söz yeni bölüm fragmanı ve 43. bölüm tahmini...
Söz yeni bölüm fragmanında Tim, ülke üzerine oynanan oyunları, kurulan tuzakları durdurmak için mücadele devam ediyorlar. Fakat önce Yavuz ile Bahar'ı sıkıştıkları yerden kurtarmaları gerekiyor. Diğer yandan Agah deşifre olduğunu haber veriyor. Fakat Agah, buna rağmen Medusa planını çözmeden ayrılmaya niyeti olmadığını söylüyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...
Söz 42. son bölümü ile Serhat Kılıç diziye veda etti. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Agah, Çolak'ı sorguya çeker ve ona son şans verir. Amacı Derman'ın kim olduğunu öğrenmektir. Fakat Çolak, tam Derman'ı gösterecekken yediği yemekten dolayı zehirlenir. Hastaneye kaldırılmak üzere götürülen Çolak kaçmaya çalışır fakat elinde taşıdığı tüpe Agah'ın sıktığı kurşunlar isabet alınca yanarak feci şekilde can verir. Agah'ın "Yanmaya buradan başladın canım benim" diyerek üstünü örttüğü Çolak'ı ünlü oyuncu Serhat Kılıç canlandırıyordu.
Söz son bölümde Yavuz ve Tim, Bahar'ı kaçıran teröristlerden kurtarmak için peşlerine düşüyorlar. Teröristler, yaralı Derman'ı götürmek üzere harekete geçerler. Yavuz ise Bahar'ı kurtarmak için odaya dalar. Teröristi alteden Yavuz, yaralandığının farkında değildir. Bahar'ın ellerine bulaşan kan ile Yavuz ayakta durmakta zorlanır. Bu sahne ile sona eren son bölüm sonrasında Söz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Söz 42. bölümü...
Söz son bölümde; Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Çatışma sırasında yaralanan Derman kaçmayı başarır ancak durumu ağırdır. Derman’ı tedavi etmek için bir doktora ihtiyacı olan teröristler köye gelen konvoydan bir doktoru kaçırmaya karar verir. Bu doktor Bahar olacaktır.
Söz son bölüm izlemek için tıklayınız
Konvoyun köye ulaştığını öğrenen ataşe, en sağlam elemanlarından oluşturduğu bir ekibi köyü basmak için görevlendirir. Bu baskını önlemek için Keşanlı önderliğindeki Tim teröristlerin hiç beklemediği bir hamle yapacaktır. Bu esnada Yavuz ise büyük bir tehditle yüz yüze gelmiştir. Yavuz’u içinde bulunduğu tuzaktan kurtarmak için Tim seferber olacaktır.
Köyde de hareketli saatler yaşanmaktadır. Teröristlerin yardımlar yerine ulaşmasın diye kurduğu tuzaklar sadece Yavuz’u değil, Su ve Çaylak’ı da ölümle burun buruna getirir.
Çolak’ın feci sonu!#SözününEri #Söz@timsandb @startv pic.twitter.com/m1wpeLJ3Wg— SÖZ (@sozdizi) 16 Nisan 2018
Bahar’ı, Derman’ın elinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyan Yavuz ve Tim, Derman’la burun burunadır. Yavuz, Bahar’ı kurtarmanın bedelini hayatıyla ödemeye hazırdır.
Bahar’ı kurtarmak için canını hiçe sayan Yavuz!#SözününEri #Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/fO9nGpUeRH— SÖZ (@sozdizi) 16 Nisan 2018
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