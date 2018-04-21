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Söz 43. yeni bölüm internet özel fragmanı yayında! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Söz 43. yeni bölüm internete özel fragmanı yayınlandı. Star TV'de Pazartesi günleri ekrana gelen Söz'de Özel Harekat Timi'nin başından geçen olaylar konu alınıyor. Söz son bölümde konvoya saldıran Derman yaralanmış, tedavi için Bahar kaçırılınca Yavuz onlarına peşine düşmüştü. Teröristler Derman'ı yaralı olarak kaçırmıştı. Çolak ise kaçarken yanarak feci şekilde öldü. Söz yeni bölüm fragmanında Erdem Yarbay'a müjdeli haber geliyor. İşte Söz yeni bölüm internet özel fragmanı...

Söz 43. yeni bölüm internet özel fragmanı yayında! (Söz son bölüm izle)

Söz 43. yeni bölüm internete özel fragmanı paylaşıldı. Star TV'de ekrana gelen Söz dizisinde özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri'nin kahramanlık hikayeleri ekrana geliyor. Söz son bölümde Yavuz, Bahar'ı kurtarmak için girdiği operasyon sonrasında yaralanmış, aynı zamanda Tim ile bağlantısı kopmuştu. Teröristlerin arasında kalan Bahar ile Yavuz'u kurtarmak için Tim yeni bir operasyon hazırlıyorlar. Yavuz ile Bahar'ın hayatlarına bu olaylar olumlu olarak yansır ve ikili eski mutlu günlerine geri dönerler. Diğer yandan Erdem Yarbay'a yeni çocuk müjdesi karısı tarafından veriliyor. Nazlı ile Erdem Yarbay, büyük bir mutlulukla bu haberi kutluyorlar. İşte Söz 43. yeni bölüm internete özel fragmanı...

SÖZ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz yeni bölüm fragmanında Tim, ülke üzerine oynanan oyunları, kurulan tuzakları durdurmak için mücadele devam ediyorlar. Fakat önce Yavuz ile Bahar'ı sıkıştıkları yerden kurtarmaları gerekiyor. Diğer yandan Agah deşifre olduğunu haber veriyor. Fakat Agah, buna rağmen Medusa planını çözmeden ayrılmaya niyeti olmadığını söylüyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 42. son bölümü ile Serhat Kılıç diziye veda etti. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Agah, Çolak'ı sorguya çeker ve ona son şans verir. Amacı Derman'ın kim olduğunu öğrenmektir. Fakat Çolak, tam Derman'ı gösterecekken yediği yemekten dolayı zehirlenir. Hastaneye kaldırılmak üzere götürülen Çolak kaçmaya çalışır fakat elinde taşıdığı tüpe Agah'ın sıktığı kurşunlar isabet alınca yanarak feci şekilde can verir. Agah'ın "Yanmaya buradan başladın canım benim" diyerek üstünü örttüğü Çolak'ı ünlü oyuncu Serhat Kılıç canlandırıyordu.

Söz son bölümde Yavuz ve Tim, Bahar'ı kaçıran teröristlerden kurtarmak için peşlerine düşüyorlar. Teröristler, yaralı Derman'ı götürmek üzere harekete geçerler. Yavuz ise Bahar'ı kurtarmak için odaya dalar. Teröristi alteden Yavuz, yaralandığının farkında değildir. Bahar'ın ellerine bulaşan kan ile Yavuz ayakta durmakta zorlanır. Bu sahne ile sona eren son bölüm sonrasında Söz yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Söz 42. bölümü...

Söz son bölümde; Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Çatışma sırasında yaralanan Derman kaçmayı başarır ancak durumu ağırdır. Derman’ı tedavi etmek için bir doktora ihtiyacı olan teröristler köye gelen konvoydan bir doktoru kaçırmaya karar verir. Bu doktor Bahar olacaktır.

Söz son bölüm izlemek için tıklayınız

Konvoyun köye ulaştığını öğrenen ataşe, en sağlam elemanlarından oluşturduğu bir ekibi köyü basmak için görevlendirir. Bu baskını önlemek için Keşanlı önderliğindeki Tim teröristlerin hiç beklemediği bir hamle yapacaktır. Bu esnada Yavuz ise büyük bir tehditle yüz yüze gelmiştir. Yavuz’u içinde bulunduğu tuzaktan kurtarmak için Tim seferber olacaktır.

Köyde de hareketli saatler yaşanmaktadır. Teröristlerin yardımlar yerine ulaşmasın diye kurduğu tuzaklar sadece Yavuz’u değil, Su ve Çaylak’ı da ölümle burun buruna getirir.

Bahar’ı, Derman’ın elinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyan Yavuz ve Tim, Derman’la burun burunadır. Yavuz, Bahar’ı kurtarmanın bedelini hayatıyla ödemeye hazırdır.

VATAN İÇİN SÖZ VERMİŞ KAHRAMAN ASKERLER

Zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını ise; Mustafa Yıldıran, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Atakan Arslan, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Oktay Samurkaş, Volkan Uygun canlandırıyor.

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