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Söz 50. yeni bölüm (Söz sezon finali): Bahar ile Yavuz ölüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 11.06.2018 08:09 | Son Güncelleme

Söz 50. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de sezon finali yapacak. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz, Özel Kuvvetler Timi'nin başlarından geçen destansı hikayelerini konu alıyordu. Söz yeni bölümde Yavuz, Derman'ın peşine düşüyor ve onu öldürüyor. Bu olay sonrasında peşlerine düşen adamların saldırısına uğrayan Yavuz'un vurulduğu ve cenazesinin taşındığı sahne herkesi meraklandırdı. Yavuz ile Bahar ölüyor mu? İşte Söz yeni bölüm fragmanları ve sezon finali konusu...

Söz 50. yeni bölüm (Söz sezon finali): Bahar ile Yavuz ölüyor mu?

Söz 50. yeni bölümü ile sezon finali yapıyor. Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Timur Acar'ın oynadığı Söz heyecan dolu ve duygulandıran bir bölümle sezon finali yapıyor. Vatanı korumak için "Söz" veren on kişilik Özel Harekat Timi'nin başında geçen kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı dizi, pazartesi akşamları Star TV'de ekrana geliyordu. Söz yeni bölümde Bahar'ın vurulması sonrasını hayatını kaybetmesi, Yavuz'u öfkelendiriyor ve Derman'ın peşine düşüyor. Sezon finali fragmanında Derman'ı bulan Yavuz, düşünmeden onu öldürüyor. Fakat peşindeki adamların saldırısı sonrasında kanlar içinde havuza düşüyor. Söz yeni bölüm fragmanında Bahar ile Yavuz'un cenazeleri sonrasında dizinin hayranları, ikilinin öldüğüne inanmak istemedi. Yavuz ile Bahar ölüyor mu? İşte Söz 50. yeni bölüm - sezon finali fragmanları ve bölüm özeti...

SÖZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.


PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
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