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Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

23.08.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aybüke Pusat, Söz dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Son zamanlarda aldığı rollerle ekranların tanınan simalarından biri olan Pusat, sosyal medyada paylaştığı renkli kareleriyle adından söz ettirdi.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da göz önünde bulunuyor. Tescilli güzel Pusat, İtalya'dan verdiği pozla dikkat çekti.

İTALYA'DAN POZ VERDİ!

27 yaşındaki oyuncunun İtalya paylaşımı dikkat çekti.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Renkli karelerini paylaşan Pusat, çok sayıda beğeni aldı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Pusat 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Medcezir dizisinde Elif rolüyle kariyerine adım attı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Ardından Beş Kardeş, O Hayat Benim, Familya, Söz, Şahin Tepesi gibi projelerde rol aldı.

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat söz
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