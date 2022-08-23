Söz dizisinin Bahar'ı Aybüke Pusat'tan İtalya'dan pozlar!

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da göz önünde bulunuyor. Tescilli güzel Pusat, İtalya'dan verdiği pozla dikkat çekti.

İTALYA'DAN POZ VERDİ!

27 yaşındaki oyuncunun İtalya paylaşımı dikkat çekti.

Renkli karelerini paylaşan Pusat, çok sayıda beğeni aldı.

Pusat 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

Medcezir dizisinde Elif rolüyle kariyerine adım attı.

Ardından Beş Kardeş, O Hayat Benim, Familya, Söz, Şahin Tepesi gibi projelerde rol aldı.





