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Söz konusu nasıl yazılır? Söz konusu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

30.05.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumu günümüzde internet üzerinden yazım kılavuzu desteği vermektedir. Türkçede bulunan pek çok sözcüğün doğru yazılış biçimi bu kılavuz sayesinde kolayca sorgulanabilmektedir. Bu kılavuzlarda en çok aranan sözcük türleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Cümle içerisinde yardımcı olarak kullanılan ve manası üzerinden direkt olarak değerlendirilen sözcükler içerisinde "söz konusu" sözcüğü de geliyor. Peki, söz konusu nasıl yazılır?

Kelime haznesi oldukça geniş olan Türkçedeki kelimeler türlerine göre gruplara ayrılır. Tüm bu sözcük türlerinin nasıl yazılması gerektiği Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. İki sözcüğün bir araya gelerek meydana getirdiği yeni kelime ya da kelime öbeklerinin doğru yazılış şekilleri çok fazla karıştırılan bir konudur. Günlük yaşamın her noktasında bu tür kelimeler sıklıkla kullanılır. Sıklıkla kullanılan kelimelerde yapılan yazım hataları ise yayılarak büyük bir bilgi kirliliğine dönüşür. Özellikle internette yapılan birçok yazım hatası bu bilgi kirliliğinin artmasında rol oynar. Türkçeyi korumak ve anlamlı bir iletişim kurabilmek için dil kurallarına uygun yazmak son derece önemlidir.

Hiçbir zaman nasıl yazılır? Hiçbir zaman nasıl yazılır?

Söz konusu nasıl yazılır?

Anlaşılır bir iletişimin başlıca unsurları kelimelerin anlamlarını bilerek yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmaktır Özellikle profesyonel olarak yazı işiyle uğraşan insanların yazım kurallarına dikkat etmesi gerektiği fikri yaygın olsa da Türkçenin korunması için bu kurallara uymak bir vatandaşlık görevidir. Doğru yazım şekillerine önem veren kişilerin sıklıkla araştırdığı kelimelerden biri de "söz konusu" kelimesidir. Bu noktada kişiler "Söz konusu bitişik mi yazılır?" sorusunu sorarlar. Ancak TDK söz konusu kelimesinin ayrı yazılmasını doğru kabul eder.

Söz konusu TDK anlamı "bahis konusu, mevzubahis" olarak geçer. Cümle içerisinde sıklıkla kullanılan bu kelimenin nasıl yazılacağı konusunda tereddütler vardır. Bu kelimenin birleşik olarak yazılması yazım hatasına sebep olur. Bu nedenle söz konusu yazımı "söz konusu" biçiminde ayrı olarak yazılmalıdır.

Hiç de nasıl yazılır? Hiç de nasıl yazılır?

Söz konusu ayrı mı yazılır?

Kelimenin söz konusu mu sözkonusu mu olarak yazıldığı oldukça kafa karıştıran bir konudur. Cümle içerisinde yardımcı olarak kullanılan bu sözcüğün doğru kullanımı "söz konusu" biçiminde ayrı olmalıdır. Söz konusu doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Sözkonusu (Yanlış kullanım)
  • Söz konusu (Doğru kullanım)
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