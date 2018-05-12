Söz tarihe geçen Ozan Kabak'ta

Yeni Malatyaspor karşısında son dakikada oyuna giren genç oyuncu Ozan Kabak, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de forma giyen ilk 2000 doğumlu oyuncu oldu. Ozan Kabak karşılaşma sonrası duygularını "Benim için çok özel bir gündü" diyerek anlattı ve şöyle devam etti:

"Fatih hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Bu genç yaşımda beni A takıma aldı, bu maçta da son dakikalarda olsa bile bana şans verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. 8-9 senedir bu kulüpteyim. Her genç oyuncu gibi benim de hayalimdi. Çok gururlu ve değişik duygular içerisindeyim."

BELHANDA: ŞAMPİYONLUK İÇİN 90 DAKİKAMIZ VAR

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçta takımının ilk golüne imza atan Younes Belhanda ise erken gol atmalarının önemli olduğunu belirterek, "Malatyaspor sıkı savunma yapan bir takımdı. Erken gol ataran savunmayı çözmemiz önemliydi. Hızlıca golü bulup sonucu getirmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Faslı futbolcu, "Takla atmam, mutluluk anlarımda yaptığım bir şey. Golden sonra da yaptım salvomu. 90 dakika henüz oynanmadı. Önce oynamamız gerekiyor. Özel ve güzel bir galibiyet. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık ama bir 90 dakikamız daha var. Galip gelerek tüm sezonun mutluluğunu yaşayacağız" dedi.