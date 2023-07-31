''Sözler maksadını aştı'' Ali Koç'tan yeni açıklama

Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında Mithat Yenigün ile ilgili kullandığı ifadelerle ilgili kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı.

"SÖZLERİN MAKSADINI AŞTIĞINI KENDİSİ VE KAMUOYU İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Koç, şu ifadeleri kullandı: "29 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda, Kulübümüzün eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili Sayın Mithat Yenigün ile ilgili dile getirmiş olduğum sözlerin maksadını aştığını kendisi ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Sayın Mithat Yenigün'e, Kulübümüzün çatısı altında bugüne kadar verdiği tüm kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum."

