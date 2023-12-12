Sözleriyle dikkat çeken Hadise'den açıklama geldi! Ece Seçkin, İrem Derici ve Aleyna Tilki'ye bomba yanıt

Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Konserde çekilen pozlarını "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" sözüyle paylaşan Hadise'ye aynı sahnede önceki gün konser veren Ece Seçkin'den "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyor, boşuna yapıcan bize lolo' diyerek yanıtlamıştı" şeklinde yanıt gelmişti. Aleyna Tilki ve İrem Derici'nin de polemiğe dahil edildiği paylaşımlarının ardından Hadise, X'te yaptığı paylaşım ile polemiğe son noktayı koydu.

ORTAMI ALEVLENDİRDİ

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu arka arkaya iki kadın popçuyu ağırladı. Sahne şovları ve kostümleriyle dikkat çeken Ece Seçkin ve Hadise konser sonrası paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e döndü.

Hadise'den önceki günlerde aynı sahneye çıkan Ece Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyolar,boşuna yapıcan bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" diyerek paylaşım yaptı.

HADİSE SON NOKTAYI KOYDU

Hadise'nin sözlerinin Aleyna Tilki ve İrem Derici'ye olduğu iddia edilirken; Derici de kimseyle polemiğe girmediğini ifade etti.

Bunun üzerine Hadise de sessizliğini bozdu. X hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar! Ama daha çok eğleniriz o ayrı. Aleyna da İrem de Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız. Elbette düştüğümüz, kalktığımız anlar olacaktır ve oldu da. Ama hep birbirimize destek olarak daha da güçleneceğiz çünkü daha çok şarkılar söyleyeceğiz ve dans edeceğiz" dedi.







