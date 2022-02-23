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Sözleşmeli ekim yapılan illerden Sivas'ta kenevir işleme fabrikası kuruldu

23.02.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli ekim yapılan illerden Sivas'ta kenevir işleme fabrikası kuruldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir girişimci tarafından kurulan kenevir işleme fabrikası faaliyete geçti.

Sivas Ticaret Borsasından (STB) yapılan açıklamaya göre, kenevir işleme fabrikası kuran iş insanı Muharrem Atmaca, STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret ederek kenevirden ürettiği ürünler hakkında bilgi verdi.

Atmaca, Sivas'ta sözleşmeli kenevir ekiminden aldıkları ham maddeyi kendi tesislerinde işlediklerini belirterek, "Türkiye'de her yıl gelişmekte ve büyümekte olan yasal kenevir endüstrisine Türkiye'de yatırım yapan iki firmadan biri olarak fabrikamızı memleketimiz Sivas'a kurduk." ifadelerini kullandı.

Kenevir ve diğer bitkilerin yağlarını, soğuk pres yöntemiyle yüksek ısıya maruz kalmadan sıkarak elde ettiklerini anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Yağın büyük bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Besleyici değerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Fabrikamızda, kenevir tohumundan soğuk pres yöntemi ile katkısız ve organik olarak üretilen kenevir yağı omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri yönünden çok zengindir. Ayrıca tesisimizde kenevir lifi, lavanta yağı ve defne yağının üretimini de gerçekleştirmekteyiz. Yatırım yapmaktaki en büyük amacımız Sivas'ı kenevir üretimi ve işlenmesi konusunda merkez haline getirmektir."

Hastaoğlu ise Sivas'ın önemli bir tarım şehri olduğunu vurgulayarak, sözleşmeli kenevir ekimi ile 200 dekarda yapılan üretimin ilk meyvelerini verdiğine dikkati çekerek, "Fabrikada kenevir bitkisinin işlenmesiyle üretilen ürünler, endüstriyel anlamda Sivas'ın önemli bir merkez haline geldiğinin kanıtıdır. Üyemize borsa olarak her konuda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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