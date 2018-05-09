Sözünün eri çıktı: Çıplak basın toplantısı düzenledi

Turnuva öncesinde "Şampiyon olursam çıplak basın toplantısı yapacağım" diyen ünlü Snooker'cı Mark Williams sözünü tuttu. Basın mensuplarının şaşkın bakışları altında toplantı salonuna gelen şampiyon sporcu, üçüncü dünya şampiyonluğuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

"Kendimi şu an biraz rahatsız hissediyorum" diyen 43 yaşındaki sporcu bir dönem düşen kariyerinde yeniden yükselmesinin nedeninin eşi olduğunu belirterek 'Sanırım benim 24 saat evde olmamdan rahatsızdı' diye konuştu. Mark Williams finalde John Higgins'i 18-16 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. (CNN TÜRK)

