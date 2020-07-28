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SP İl Başkanı Av. Baki Coşkun oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 08:47 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığına Av.

SP İl Başkanı Av. Baki Coşkun oldu

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığına Av. Baki Coşkun getirildi.
SP Kayseri İl Başkanlığını yürüten Nuri Ürkündaş, görevini Av. Baki Coşkun’a devretti. Parti binasında düzenlenen devri töreninde konuşan Coşkun, "Bu görevin yükünü ve sorumluluğunu biliyorum. Yönetim kurulu ve teşkilat mensuplarımızla yapılan istişareler sonucu il başkanlığı görevine getirilmem nedeniyle tüm Kayseri teşkilatımıza ve Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyorum. Zor ve kısa zaman dilimi içerisinde İl Kongremize partimizi hazırlamak durumundayız. Kayseri genelinde partimizi başarılı kılmak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Av. Baki Coşkun kimdir?
1987 yılında Kayseri’de doğdu. 2005 yılında Kayseri İstikbal Lisesi’ni, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi’nde 5 yıla yakın devlet memuru olarak görev yaptı. Lise yıllarından itibaren Milli Gençlik Vakfı’nda okul başkanlığı görevlerinde bulundu. Üniversite ve sonraki yıllarda Anadolu Gençlik Derneği’nde fakülte temsilciliği, ilçe başkanlığı ve il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 27. Dönem Saadet Partisi Milletvekili Adaylığı yapan Coşkun, en son Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Şuan serbest avukat olarak çalışan Coşkun, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Kocasinan
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Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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