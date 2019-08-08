Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaştı. Maça tutuk başlayan Trabzonspor karşısında gol arayan ev sahibi ekipte 6. dakikada Travnik'in şutu direkten döndü. 16'da kaleci Uğurcan'ın hatasında kornerden gelen topa yükselen Costa kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede de golü arayan Sparta Prag'da Kanga'nın sert şutu ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

Maçın son 10 dakikasında deyim yerindeyse uyanan Trabzonspor, önce 83'te Ekuban'ın müthiş golüyle durumu 2-1'e, ardından da 89'da ise Sörloth ile 2-2'ye getirmeyi başardı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

