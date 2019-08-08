SPOR

Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.08.2019 20:51 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'un gollerini Ekuban ve Sörloth atarken, Sparta Prag'ın sayıları ise Costa ve Kanga'dan geldi. Trabzonspor, 15 Ağustos'ta rövanş maçında Sparta Prag'ı evinde ağırlayacak.

Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaştı. Maça tutuk başlayan Trabzonspor karşısında gol arayan ev sahibi ekipte 6. dakikada Travnik'in şutu direkten döndü. 16'da kaleci Uğurcan'ın hatasında kornerden gelen topa yükselen Costa kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede de golü arayan Sparta Prag'da Kanga'nın sert şutu ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

Maçın son 10 dakikasında deyim yerindeyse uyanan Trabzonspor, önce 83'te Ekuban'ın müthiş golüyle durumu 2-1'e, ardından da 89'da ise Sörloth ile 2-2'ye getirmeyi başardı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Karaman'dan itiraf: Açık olmak gerekirse...Karaman'dan itiraf: Açık olmak gerekirse...
Sturridge Trabzon kararını verdi! Resmi açıklamaSturridge Trabzon kararını verdi! Resmi açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor sparta prag

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni adresi

Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni adresi

Rodrigues'ten olay hareket!

Rodrigues'ten olay hareket!

İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi

İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi

Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Fenerbahçe'ye Roma engeli! İşte Kolarov'da son durum

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

Trabzonspor'dan flaş Yusuf Yazıcı kararı

Trabzonspor'dan flaş Yusuf Yazıcı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

Ünal Karaman: Açık olmak gerekirse rakibimiz daha avantajlı

Karaman'dan itiraf: Açık olmak gerekirse...

Sturridge Trabzon kararını verdi! Resmi açıklama

Sturridge Trabzon kararını verdi! Resmi açıklama

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'ya veda videosu yayınladı

Trabzon'dan Yusuf'a veda!

Trabzonspor'un Sparta Prag maçı kadrosu belli oldu

İşte Trabzon'un Sparta Prag kadrosu

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki Türkiye maddesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.