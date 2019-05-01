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Sparta Prag’dan duygusal Josef Sural paylaşımı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 01.05.2019 08:08 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural’ın eski takımı Sparta Prag, “Unutmayacağız” mesajıyla duygusal bir video paylaşımı yaptı.

Sparta Prag’dan duygusal Josef Sural paylaşımı

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural’ın bir dönem formasını giydiği Sparta Prag, eski oyuncusu için duygusal bir paylaşım yaptı.

Sparta Prag’ın resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Josef Sural’ın attığı gollere yer verildi. Duygusal bir müzik eşliğinde, siyah beyaz olarak renklendirilmiş video, “Bazen kelimeler yeterli değildir. Unutmayacağız” mesajıyla paylaşıldı.

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