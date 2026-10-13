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Sparta Prag - Lillestrom Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sparta Prag ile Lillestrom, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. İki takım da mücadele öncesinde farklı form grafiklerine sahip. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sparta Prag - Lillestrom Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Sparta Prag
Perşembe 19:45
15.10.2026
Lillestrom
Stadyum: epet ARENA Yayın: tabii Spor

Sparta Prag ile Lillestrom, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sparta Prag, son maçında iyi bir performans sergileyerek galip geldi. Lillestrom ise son 5 maçında sadece 2 galibiyet elde etti.

Takımların güncel form bilgileri
Sparta Prag

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Sparta Prag 2-0 Pardubice Çekya 1. Ligi G
  • 02.10.2026 Sparta Prag 5-3 Vysocina Jihlava Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Sigma Olomouc 0-3 Sparta Prag Çekya 1. Ligi G
  • 16.09.2026 FC Ararat Armenia 1-4 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Sparta Prag 2-0 Jablonec Çekya 1. Ligi G
Lillestrom

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Lillestrom 2-2 Molde Norveç Eliteserien B
  • 20.09.2026 Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien M
  • 17.09.2026 Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi M
  • 12.09.2026 Lillestrom 2-0 Valerenga Norveç Eliteserien G
  • 05.09.2026 Brann 1-2 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Sparta Prag, son 5 maçını kazanarak formda bir grafik sergiliyor ve bu süreçte 16 gol atıp sadece 4 gol yedi. Lillestrom ise son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 gol atıp, 10 gol kalarak zayıf bir savunma gösterdi.

Eksik Oyuncular

Sparta Prag

7 eksik
Elias Cobbaut Sakat Kasığından Sakat
Magnus Kofod Andersen Sakat Diz Sakatlığı
Loic Mbe Soh Şüpheli
Adam Karabec Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Matej Rynes Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Josimar Alcocer Şüpheli
Emmanuel Uchenna Sakat Kasığından Sakat

Lillestrom

2 eksik
Espen Garnas Sakat Diz Sakatlığı
Camil Jebara Sakat Kasığından Sakat

Sparta Prag kadrosunda Elias Cobbaut (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı), Loic Mbe Soh (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Josimar Alcocer (Şüpheli) ve Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lillestrom kadrosunda Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Sparta Prag - Lillestrom maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Sparta Prag - Lillestrom maçı saat kaçta?

19:45

Sparta Prag - Lillestrom maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Sparta Prag - Lillestrom maçında hangi oyuncular eksik?

Elias Cobbaut, Magnus Kofod Andersen, Adam Karabec, Matej Rynes, Josimar Alcocer, Emmanuel Uchenna, Espen Garnas, Camil Jebara

Sparta Prag ve Lillestrom'un ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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