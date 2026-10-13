Sparta Prag - Lillestrom Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sparta Prag ile Lillestrom, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Sparta Prag, son maçında iyi bir performans sergileyerek galip geldi. Lillestrom ise son 5 maçında sadece 2 galibiyet elde etti.
Sparta Prag, son 5 maçını kazanarak formda bir grafik sergiliyor ve bu süreçte 16 gol atıp sadece 4 gol yedi. Lillestrom ise son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 gol atıp, 10 gol kalarak zayıf bir savunma gösterdi.
Sparta Prag kadrosunda Elias Cobbaut (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı), Loic Mbe Soh (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Josimar Alcocer (Şüpheli) ve Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Lillestrom kadrosunda Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum