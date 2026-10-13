Sparta Prag - Lillestrom Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Perşembe 19:45 Lillestrom

Sparta Prag ile Lillestrom, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sparta Prag, son maçında iyi bir performans sergileyerek galip geldi. Lillestrom ise son 5 maçında sadece 2 galibiyet elde etti.

Takımların güncel form bilgileri Sparta Prag tüm kulvarlar Sparta Prag 2-0 Pardubice Çekya 1. Ligi G

Sparta Prag 5-3 Vysocina Jihlava Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Sigma Olomouc 0-3 Sparta Prag Çekya 1. Ligi G

FC Ararat Armenia 1-4 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi G

Sparta Prag 2-0 Jablonec Çekya 1. Ligi G Lillestrom tüm kulvarlar Lillestrom 2-2 Molde Norveç Eliteserien B

Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien M

Lillestrom 1-2 Uniao Torreense UEFA Avrupa Ligi M

Lillestrom 2-0 Valerenga Norveç Eliteserien G

Brann 1-2 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Sparta Prag, son 5 maçını kazanarak formda bir grafik sergiliyor ve bu süreçte 16 gol atıp sadece 4 gol yedi. Lillestrom ise son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 gol atıp, 10 gol kalarak zayıf bir savunma gösterdi.

Eksik Oyuncular Sparta Prag 7 eksik Elias Cobbaut Magnus Kofod Andersen Loic Mbe Soh Adam Karabec Matej Rynes Josimar Alcocer Emmanuel Uchenna Lillestrom 2 eksik Espen Garnas Camil Jebara

Sparta Prag kadrosunda Elias Cobbaut (Sakat - Kasığından Sakat), Magnus Kofod Andersen (Sakat - Diz Sakatlığı), Loic Mbe Soh (Şüpheli), Adam Karabec (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matej Rynes (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Josimar Alcocer (Şüpheli) ve Emmanuel Uchenna (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lillestrom kadrosunda Espen Garnas (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.