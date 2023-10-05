Spartak Trnava Fenerbahçe maçının hakemi Sascha Stegemann kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sascha Stegemann hangi takımları yönetti?

Sascha Stegemann, Spartak Trnava Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig’de çıktığı 14 karşılaşmanın tamamından galip ayrılan sarı lacivertliler bu maçı da alıp seriyi sürdürmek istiyor. Hakem Sascha Stegemann sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte Sascha Stegemann hakkında bilgiler...

SASCHA STEGEMANN KİMDİR?

Sascha Stegemann 6 Aralık 1984 yılında Almanya, Niederkassel'de dünyaya geldi.

Orta Ren Futbol Federasyonu 1. FC Niederkassel'in hakemliğini yapmaktadır.

Sascha Stegemann FIFA hakemidir ve UEFA birinci kategori hakemi olarak derecelendirilmiştir.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ SASCHA STEGEMANN'IN KARİYERİ

FC Niederkassel kulübünün hakemi Stegemann, 2011'den beri DFB düzeyinde görev yapmaktadır. 2012 yılının Ocak ayında DFL 2. Bundesliga hakem listesine dahil edilen Stegemann, 2014 yılında Bundesliga'da hakemliğe terfi etti.

Stegemann 31 Ağustos 2014'te, Bundesliga'daki ilk maçına Mainz 05 ile Hannover 96 arasındaki karşılaşmada çıktı.

