Spartak Trnava Fenerbahçe maçının hakemi Sascha Stegemann kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sascha Stegemann hangi takımları yönetti?

Sascha Stegemann, Spartak Trnava Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig’de çıktığı 14 karşılaşmanın tamamından galip ayrılan sarı lacivertliler bu maçı da alıp seriyi sürdürmek istiyor. Hakem Sascha Stegemann sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte Sascha Stegemann hakkında bilgiler...
Sascha Stegemann 6 Aralık 1984 yılında Almanya, Niederkassel'de dünyaya geldi.
Orta Ren Futbol Federasyonu 1. FC Niederkassel'in hakemliğini yapmaktadır.
Sascha Stegemann FIFA hakemidir ve UEFA birinci kategori hakemi olarak derecelendirilmiştir.
Stegemann 31 Ağustos 2014'te, Bundesliga'daki ilk maçına Mainz 05 ile Hannover 96 arasındaki karşılaşmada çıktı.