Spastik engelli gençten "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

FAHRETTİN GÖK - Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan spastik engelli Ahmet Şişman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, biriktirdiği 600 lirasını bağışlayarak destek oldu.

İlçedeki Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Şişman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı öğrendikten sonra ailesine biriktirdiği parayı bağışlamak istediğini iletti.

Şişman ailesinin de durumu yetkililere bildirmesi üzerine olaydan haberdar olan İspir Kaymakamı Faruk Erdem, engelli gencin bu isteğini mutlulukla karşılayarak, Güney Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Emre Kılıç'a engelli vatandaşın talebinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Kılıç da kısa sürede yardımsever engelli vatandaşın yakınlarına ulaşarak 600 liranın ilçedeki Ziraat Bankası Şubesi'ndeki ilgili hesaba yatırılmasını sağladı.

Astsubay Kılıç, daha sonra Şişman'ı evinde ziyaret ederek, bağışa ilişkin banka makbuzunu kendisine verdi.

Kılıç, bu anlamlı davranışın kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sen bize, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 600 lira bağışta bulunmak istediğini söylemiştin, biz de senin bu istediğini hemen yerine getirdik. Kaymakamımız da sana teşekkürlerini iletmemizi istedi. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Parayı yatırdıktan sonra makbuzu sana getirdik."

Şişman da kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

