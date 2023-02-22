YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Spastik Engelliler Federasyonu depremden etkilenen engelliler için çalışmalar yürütüyor

Spastik Engelliler Federasyonu depremden etkilenen engelliler için çalışmalar yürütüyor

22.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, afet bölgesindeki engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili de olan Arslanhan, dernek merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında depremin etkilediği illeri ziyaret ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde engelliler ve engelli dernekleri yöneticileriyle bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinlediğini anlatan Arslanhan, "Geçtiğimiz hafta bölgeye 30 adet akülü ve tekerlekli sandalye gönderdik. Bölgede depremi yaşamış arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimiz ve dernek yöneticisi arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hem durumlarını inceledik hem de ihtiyaç tespiti yaptık. Devletimiz elinden geleni yapıyor ama sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşeni yapmanın peşindeyiz." diye konuştu.

Deprem nedeniyle birçok sıkıntının ortaya çıktığına dikkati çeken Arslanhan, şöyle devam etti:

"O bölgede tekerlekli ve akülü sandalye, protez, hasta bezi, hasta yatağı gibi birçok materyale engellilerimizin ihtiyacı var. Mevcut kullanıcı arkadaşlarımız vardı. Depremden sonra yaralanan veya sakat kalan birçok arkadaşımız oldu. Onların da ihtiyaçları var. Bunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Psikolojik destek bunun en önde geleni. Zaten engelli kardeşlerimiz engelinden dolayı erişilebilirlik anlamında zor şartlarda yaşıyorlar. Deprem üzerine bir kat daha arttı, zorlaştı. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Spastik Engelliler Federasyonu olarak devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz."

Arslanhan, afet bölgesindeki bazı bedensel engellilerin tekerlekli sandalyelerinin de binaların içinde kaldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ayrıca yeni kullanım ihtiyacı doğan arkadaşlarımız var. Bu yüzden talep o yönde biraz fazla. Ortez, protez talepleri de var ama onların yapım aşaması var. İlgili medikallerle buluşup bedene göre uyum sağladığı için o biraz daha süreç içinde gerçekleşecek. O da ciddi manada bir talep. Bir de şöyle bir şey var; arkadaşlarımızın çoğu çadırlara veya başka bir eve geçici konaklamaya geçtiği için evinde hasta yatağı, havalı yatağı varsa o gitti. Vücudunda yara açılmasın diye kurduğu bir düzeni vardı, onlar yok şimdi. Tekrar onların da sağlanması lazım. Çünkü çadır şartlarıyla evdeki şartlar aynı değil. Vücut reaksiyon göstermeye başlamış. Bu da bizim için önemli bir konu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tutuk, depremzede çocukları Yürüyen Köşk’te ağırladıTutuk, depremzede çocukları Yürüyen Köşk’te ağırladı
Bingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildiBingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Mardin’de aşiret düğünü deprem nedeniyle eğlencesiz yapıldıMardin’de aşiret düğünü deprem nedeniyle eğlencesiz yapıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Yalova engelli yardım

Yalova Namaz Vakitleri 22 Şubat Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:41
Öğle
13:22
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:11
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.