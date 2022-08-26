Spiker Buket Aydın kampa girdi! 11 kilo verdi

Buket Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan Aydın son dönemde tatil kareleriyle dikkat çekiyordu. Tatili biten Aydın kampa girdi.

Buket Aydın, 2. Sayfa'nın iddiasına göre girdiği kamp sayesinde 11 kilo verdi. Son dönemde dekolteli paylaşımları konuşulan Aydın reklamdan aldığı parayla da olay olmuştu.

Bir elektrikli araba markasının reklam yüzü olan Aydın, hem markadan bir araba aldı hem de 2 milyon TL kazanmıştı.



