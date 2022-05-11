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Spiker Hande Sarıoğlu'dan 'çorap' eleştirilerine olay yanıt! "Çorap bir kültürdür"

11.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde YouTube'da yaptığı programla bilinen ünlü spiker Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden bahsettirmeye devam ediyor. Ünlü spiker YouTube programında külotlu çorabı hakkında bir bölüm çekmiş ve izleyenleri şaşırtmıştı. Söz konusu bölümde yaşananların basına yansımasının ardından ünlü spikerden eleştirilere yanıt niteliğinde paylaşım geldi.

Spiker Hande Sarıoğlu'dan 'çorap' eleştirilerine olay yanıt! "Çorap bir kültürdür"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, son dönemde YouTube kanalında yaptığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki günlerde Sarıoğlu'nun külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca ünlü isim, çoraplarını hediye etme kararı almıştı.

ÜNLÜ SPİKER ÇORAP ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ!

Hande Sarıoğlu'nun kendisine gelen çorap ile ilgili yorumlara şaşırıp yeni bölümü bu konu üzerine çekmesi izleyenleri şaşırtmıştı. Programları ilgiyle takip edilen isim, yine file çorap giymiş ve gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye etmişti.

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Programda çorabı kazanan kişiye "Seni daha çok titreteceğim" ifadesini kullanan ünlü isim, bu kez kendisine gelen çorap yorumlarına ve hakkında çıkan haberlere yanıt niteliğinde paylaşımda bulundu.

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"AYNEN BU ŞEKİL GÜLÜYORUZ"

Sarıoğlu, programdan kahkaha attığı bir kesiti paylaşarak "Bugünkü çorap haberlerime aynen bu şekil gülüyoruz" notunu düştü.

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"ÇORAP BİR KÜLTÜRDÜR"

Sarıoğlu, ayrıca "Çorap bir kültürdür, konuşun konuşun." ifadesini kullandı.

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