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Spiker Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik'in eşi kim?

15.02.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazlı Çelik, 15 Şubat'ta ekranlara gelecek Türkiye Tek Yürek adlı yardım programında yer alacak. Bununla birlikte Nazlı Çelik hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyerinde 1999 yılından beri aktif olan Nazlı Çelik birçok kanalla çalıştı. İşte detaylar...

Spiker Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik'in eşi kim?

Nazlı Çelik, depremzedeler için yapılacak olan Türkiye Tek Yürek yardım programını sunacak. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Nazlı Çelik Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. Kariyer hayatı boyunca birçok programın sunuculuğunu üstlendi. İşte Nazlı Çelik hakkında detaylar...

Spiker Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik'in eşi kim?

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

1977 doğumlu Nazlı Çelik 45 yaşındadır. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda aldı. Muhabir ve sunucudur. Kariyer hayatı boyunca birçok farklı kanalda çalıştı ve birçok programı sundu. Yılların sunucusu Nazlı Çelik'in sunuculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyorç

1999'da Burak Öztarhan ile evlendi. Bu evlilik 2012'de sona erdi. 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

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