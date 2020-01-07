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  4. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi

MANİSA (AA) - Yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı, drone ile havadan görüntülendi.

Ege'de, 1513 metre rakımıyla Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı dağ üzerinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda da güzel manzaralar oluştu. Yamaçları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Kar keyfi yaşamak için zirveye çıkan bazı vatandaşlar, plastik örtülerle yamaçlardan kayarak eğlendi.

Park alanında geçen aylarda oluşan, 10 metre genişlik ve 50 metre derinliğindeki obruk da karla kaplanarak güzel bir görüntü oluşturdu.

Öte yandan kara saplanan bazı araçlar, diğer araçların yardımıyla kurtarıldı.

- Kapanan yolda çalışma devam ediyor

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, kar kalınlığının, Turgutalp Köyü civarında 80 santimetre ile 1 metre arasında, Atalanı mevkisinde ise 1 metrenin üzerinde olduğunu bildirdi.

Milli parka Manisa yönünden gelen yolun, kar ve buzlanma nedeniyle hizmet veremediğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açmak için çalışma yürüttüğünü dile getiren Ernalçacı, ziyaretçilerin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden gelen yolu tercih etmelerini istediklerini dile getirdi.

Ernalçacı, Manisa'dan gelen yolun açılmasıyla Spil Dağı Milli Parkı'nda hareketli bir hafta sonu geçirmeyi beklediklerini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz örtü Kar Manisa Manisa Spil Dağı Milli Parkı

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