SPK'dan, BBVA'nın Garanti Bankası için gönüllü pay alım başvurusuna onay

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın yüzde 49,85’ine sahip olan BBVA’nın, hisse başı teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılandığını açıkladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 220 milyon lira, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Burgan Finansal Kiralama AŞ'nin 600 milyon lira, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 600 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca Türkiye Garanti Bankası AŞ (Banka) sermayesinin yüzde 49,85’ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın (BBVA), Banka’nın 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payı için teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere nominal değeri 2 milyar 106 milyon 300 bin TL olan paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına ilişkin pay alım teklifi bilgi formunun onaylanmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildiğini açıkladı.

