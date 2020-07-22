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Spor Bakanlığında Keltepe Kayak Merkezine 396 bin TL ödenek tahsis edildi

KARABÜK HABERLERİ  | 22.07.2020 19:20 | Son Güncelleme

Karabük’te bu yılın Ocak ayında hizmete giren Keltepe Kayak Merkezinin alt ve üst günü birlik tesislerinde yapılması gereken iyileştirmeler için 396 bin TL ödenek bakanlık tarafından tahsis edildi.AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Keltepe Kayak Merkezinin ihtiyacı olan iyileştirmeler için 396 bin 484 bin 73 TL’lik ödeneğin tahsisi gerçekleştiğini bildirdi.Miletvekili Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak açıklamada, “ Gençlik ve Spor Bakanlığımızı ziyaretimizde gündeme getirdiğimiz Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günü Birlik tesislerimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilebilmesi için ihtiyacı olan mescit, tuvalet, bilet satış gişesi ve tesislere giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi ile alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talepte bulunduğumuz 396 bin 484 bin 73 TL’lik ödeneğin tahsisi gerçekleşmiştir.

Spor Bakanlığında Keltepe Kayak Merkezine 396 bin TL ödenek tahsis edildi

Karabük’te bu yılın Ocak ayında hizmete giren Keltepe Kayak Merkezinin alt ve üst günü birlik tesislerinde yapılması gereken iyileştirmeler için 396 bin TL ödenek bakanlık tarafından tahsis edildi.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Keltepe Kayak Merkezinin ihtiyacı olan iyileştirmeler için 396 bin 484 bin 73 TL’lik ödeneğin tahsisi gerçekleştiğini bildirdi.
Miletvekili Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak açıklamada, “ Gençlik ve Spor Bakanlığımızı ziyaretimizde gündeme getirdiğimiz Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günü Birlik tesislerimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilebilmesi için ihtiyacı olan mescit, tuvalet, bilet satış gişesi ve tesislere giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi ile alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talepte bulunduğumuz 396 bin 484 bin 73 TL’lik ödeneğin tahsisi gerçekleşmiştir. Ödenek konusunda ve Karabük’e gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir kez daha teşekkür ederiz. Yapılacak olan iyileştirmelerin hızlı bir şekilde sezona yetiştirilebilmesi içinde il müdürlüğümüzce çalışmalarına başlanmıştır. Keltepe Kayak Merkezi’ne yapılacak olan bu iyileştirme çalışmaları ile birlikte, tesisin çehresi daha da değişmiş olup, ileriye dönük planladığımız hedeflerimiz doğrultusunda da Doğa Turizmini katarak büyük bir cazibe merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Karabük’ümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, ilimize gerçekleştirilecek tüm proje ve yatırımların takibine hassasiyetle devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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Yüksel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
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