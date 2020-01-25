Spor camiası Elazığ ve Malatya için tek yürek

Fenerbahçe Spor Kulubü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti.
Sarı lacivertli ekip, Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin söz konusu davetini kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Yapılan paylaşımda, "Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor. Taraftarlarımızın ve halkın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Kadıköy Belediyesi, afet bölgesine bağışlanmak üzerine tüm yardımların Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasına getirilmesini rica etmişti.
Bahçeşehir Basketbol - Galatasaray maçının bilet gelirleri Elazığ’da gerçekleşen depremde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.
Bahçeşehir Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.00’da Akatlar Spor Salonu'nda oynayacağımız Galatasaray maçımızın tüm bilet gelirlerini Elazığ’da gerçekleşen depremde zarar gören depremzedelere bağışlanacaktır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.
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