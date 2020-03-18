Spor camiasından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajları

MESAJLARDA ŞU İFADELER YER ALDI:

FUTBOL FEDERASYONU

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bize bu toprakları vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe 'Çanakkale Geçilmez' diye kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bağımsızlığımızı kazandığımız Milli Mücadelemize ilham kaynağı olan, vatan sevgisiyle gözlerini kırpmadan canlarını ve kanlarını feda eden Çanakkale kahramanlarımız, geleceğimize ışık tutmaya ilelebet devam edecektir.

BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı bir kez daha şükranla anıyoruz.

105 yıl önce dönemin en modern ordularını Çanakkale'de dize getiren şanlı destan; tarihin akışını değiştirmiş, Kurtuluş Savaşı'na da ilham veren beraberlik ve mücadele ruhunun doğuşuna vesile olmuştur.