Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Federasyonların ve kulüplerin yayımladığı mesajlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

"Atatürk’e ’Başöğretmen’ unvanı verilişinin 91. yılında, ülkemizin geleceği için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Çok değerli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Atatürk’e ’Başöğretmen’ unvanı verilişinin 91. yılında, ülkemizin geleceği için fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."

Galatasaray

"Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; geleceğimize ışık tutan, ulusumuzun teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi fedakarca hayata hazırlayan tüm öğretmen ve eğitimcilerimize şükranlarımızı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz."

Fenerbahçe

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."