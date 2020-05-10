Spor camiasından Anneler Günü mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki Anneler Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden Anneler Günü dolayısıyla paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız" denildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız" ifadesine yer verildi.
Türkiye Boks Federasyonunun internet sitesinden Anneler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan, koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörü ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" denildi.
(AA)
İki futbolcunun testi pozitif çıktı
'Şampiyonluktan uzak değiliz'
Cüneyt Çakır'la ilgili flaş sözler
F.Bahçe sorusuna yanıt
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi
Kulübüm teklifi reddetti
Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor
Beşiktaş'ta iki kişi koronavirüse yakalandı
Caner Erkin’e veto, Hasan Ali’ye fiyat indirimi
Trabzonspor antrenmanlara devam etti
Ünlü futbolcu eşinden ayrıldı, 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu!
Gonzalo Garcia ile yollar ayrıldı
Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum