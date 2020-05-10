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Spor camiasından Anneler Günü mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sitesinde yer alan mesajda, "Bizlere daima koşulsuz sevgi, sınırsız özveri ve emsalsiz şefkat gösteren, yaşamımızdaki vazgeçilmez varlıklarımız olan saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten şekilde kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz" ifadelerine yer verildi.

Spor camiasından Anneler Günü mesajı

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki Anneler Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden Anneler Günü dolayısıyla paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız" denildi.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız" ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU

Türkiye Boks Federasyonunun internet sitesinden Anneler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan, koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörü ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" denildi.

(AA)

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