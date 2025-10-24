SPOR

Spor dünyasında bir bahis skandalı daha! Heat'in yıldızı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups tutuklandı

NBA yeni sezonuna bahis skandalı damga vurdu. FBI’ın düzenlediği operasyon kapsamında Miami Heat yıldızı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups tutuklandı. Soruşturmanın büyümesi bekleniyor.

Spor dünyasında bir bahis skandalı daha! Heat'in yıldızı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups tutuklandı
Berker İşleyen

Bu hafta yeni sezona 'merhaba' diyen NBA, bahis skandalı ile çalkalanıyor. FBI tarafından düzenlenen bahis operasyonunda NBA'in ünlü isimler tutuklandı.

OYUNCU VE KOÇ TUTUKLANDI

Spor dünyasında bir bahis skandalı daha! Heat in yıldızı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups tutuklandı 1

NBA ekiplerinden Miami Heat forması giyen oyun kurucu Terry Rozier, FBI tarafından düzenlenen bahis operasyonu baskını sonucunda tutuklanan isimler arasında yer aldı.

BAŞKA İSİMLER DE VAR

Spor dünyasında bir bahis skandalı daha! Heat in yıldızı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups tutuklandı 2

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, yıldız oyuncunun perşembe sabahı erken saatlerde bahis soruşturması sonucunda tutuklandığı belirtildi. Ayrıca Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups da bahis soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunuyor.

New York Doğu Bölgesi ve FBI Direktörü Kash Patel, soruşturma kapsamında yapılan diğer tutuklamaları önümüzdeki saatlerde duyuracaklarını ifade etti.

24 Ekim 2025
24 Ekim 2025

