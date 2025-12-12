Arda Turan'a 3 dakika yetti! Shakhtar Donetsk Hamrun'u geçti

Arda Turan'lı Shakhar Donetsk UEFA Konferans Ligi'nde Malta deplasmanına konuk oldu. Maçtan 2-0 galip ayrılan Shakhtar Konferns Ligi'nde 2.sıraya kadar yükseldi.

3 DAKİKADA KAZANDI SHAKHTAR!

Maçın ilk yarısı düşük bir tempoyla seyrederken, karşılaşmada goller 61'de Meirelles ve 64'de Isaque'dan geldi.

''BUNDAN SONRA KİMLİĞİMİZE DÖNDÜK...''

"Devre arasında futbolcularınıza ne söylediniz" şeklindeki soruyu cevaplayan Arda Turan, "Onlara 2008'de bu stadyumda Malta ile karşılaştığımız ve puan kaybettiğimiz maçta takımın bir parçası olduğumu söyledim. Bu maçların oynamasının zor olduğunu söyledim. Bu yüzden onları anladığımı ve bir antrenör olarak değil bir arkadaş olarak yanlarında olduğumu söyledim. Bundan sonra kimliğimize döndük, futbola gerekli saygıyı gösterdik. Bunu yapmamız gerekiyordu çünkü FIFA'ya göre 2023'te 150 milyon çocuk futbolcu olmayı hayal ediyor ve bunlardan sadece 130 bini bunu profesyonel düzeyde başarabiliyor. Oyuna ve forma saygı göstermemiz gerekiyordu. Bu yüzden değerini bilmeliyiz. Oyuncularıma tüm bunları hatırlattım ve ikinci yarıda kimliklerine dönüp daha iyi oynadılar. Bu yüzden onlara teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.