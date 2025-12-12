Ertuğrul Doğan'dan İrfan Can Kahveci ve Muçi transferine flaş yanıt!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan Şalpazarı'ndaki temaslarının ardından Beşikdüzü ilçesini ziyaret ederken, Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem'in makam odasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan Doğan, son dönemde adı sıklıkla transfer ile anılan İrfan Can Kahveci transferine de değindi.

"HOCAMIZ İSTERSE SEZON SONU MUCI’Yİ ALIRIZ"

Sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettikleri Ernest Muçi ile ilgili konuşan Doğan, "Sezon sonunda Fatih Tekke, ’alalım’ derse alırız. Teknik kadro isterse yaparız" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN SORUSU!

Ziyaret sırasında Beşikdüzü'nden bir muhtar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor'a transfer edilip edilmeyeceğini sordu. Başkan Ertuğrul Doğan'dan net bir cevap geldi. Doğan, soruya ''hayır'' cevabını vererek İrfan Can Kahveci'nin transferine kapıları kapattı.

"KADROYU BOZMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Kadro yapılanmasında Teknik Direktör Fatih Tekke’nin taleplerine göre hareket edeceklerini belirten Doğan, "Fatih hocamız ve ekibi zamanlarının yüzde 90’ını tesislerde geçiriyor. İnanılmaz renk veriyorlar. Bizim çalışma yöntemimiz belli; hoca ne diyorsa, şartlar uygunsa onu yapacağız. Netleştiği anda yönetim kurulu olarak gereğini yerine getireceğiz. 4 oyuncumuza önemli teklifler var. Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Kadroyu bozmak gibi bir niyetimiz yok ama çok önemli bir teklif gelirse değerlendiririz. Çok geniş bir oyuncu havuzumuz var, her pozisyon için en az 5 aday masada. Taraftar eskisi gibi düşünmesin; yönetim, başkan ve teknik heyet bir karar veriyorsa mutlaka B planı hazırdır" dedi.