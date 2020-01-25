Spor dünyasından deprem paylaşımları

Spor Camiası, Elazığ'da yaşanan depremin acısını paylaştı. Federasyon, kulüpler ve futbolculardan geçmiş olsun mesajları yayınlandı.
Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak" denildi.
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