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Spor dünyasından deprem paylaşımları

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve çevre illerde de deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Spor dünyasında da depremin ardından birçok mesaj paylaşıldı.

Spor Camiası, Elazığ'da yaşanan depremin acısını paylaştı. Federasyon, kulüpler ve futbolculardan geçmiş olsun mesajları yayınlandı.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacakDepremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
elazığ Sivrice Spor Toto Süper Lig

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