SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.01.2020 02:04 | Son Güncelleme

TFF, profesyonel liglerde bugün, yarın ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde bugün, yarın ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarda Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek." denildi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

TFF'nin internet sitesinde "Acımız büyük" başlığıyla yer alan başsağlığı mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe Beko: 73 - AX Armani Milan: 64Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe Beko: 73 - AX Armani Milan: 64
Hamza Hamzaoğlu: “Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık”Hamza Hamzaoğlu: “Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık”
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elazığ Sivrice Türkiye Futbol Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Beşiktaş'ta Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Göztepe maçında Beşiktaş onlara emanet

Göztepe maçında Beşiktaş onlara emanet

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu

Seleznov, İbrahim Üzülmez ile küllerinden doğdu

Spor dünyasından deprem paylaşımları

Spor dünyasından deprem paylaşımları

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe Beko: 73 - AX Armani Milan: 64

Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe Beko: 73 - AX Armani Milan: 64

Hamza Hamzaoğlu: “Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık”

Hamza Hamzaoğlu: “Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık”

Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından

Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.