Spor dünyasından Erdoğan Demirören mesajları

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Spor dünyası, vefat haberinin ardından başsağlığı mesajlarını ilettiler. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören, bugün İstanbul'da vefat etti. Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesiydi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz." KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türk sanayisinde ve iş hayatında önemli bir yeri ve hizmetleri olan merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet başta Yıldırım Demirören olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine, Kulüpler Birliği Vakfına üye tüm kulüp başkanlarımız adına başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ

"Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk Sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Beşiktaş JK." FENERBAHÇE KULÜBÜ

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." GALATASARAY KULÜBÜ

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, Demirören Ailesine, yakınlarına, iş ve medya camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: FUTBOLA GÖNÜL VEREN BİR İNSANDI

"Erdoğan Bey özellikle iş dünyası için büyük bir kayıptır. Türk sanayisi ondan büyük katkılar gördü. Şu an ben de hastaneye geldim. Yıldırım Bey, Meltem Hanım, Tayfun Bey ve bütün aileye başsağlığı diliyorum. Türk sanayisi için acı bir gün. Başsağlığı diliyorum. Erdoğan Amca ile zaman zaman Yıldırım Bey’le karşılaştığımızda, ben de sanayici bir ailenin çocuğuyum, hemen Türk sanayisi ile ilgili sohbetler ederdik. Enerjisi, bilgi ve tecrübesi çok yüksek olan bir insandı. Erdoğan Amca’yı babam söylerdi, Beşiktaş kulübünde de bir geçmişi vardı. Futbola çok gönül veren bir insandı. Türk sanayisi de spor dünyası da çok önemli bir değerini kaybetti" açıklamasını yaptı. ADNAN POLAT: ÇOK SEVDİĞİM BİR İNSANDI

"Sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Biz kendisine 'Erdoğan abi' derdik, bütün aileyle uzun yıllar beraber olduk. Bize sevgi dolu yaklaşımda bulunan bir insandı. İşadamı olarak da gece gündüz çalışan bir insandı. Kendini iş hayatına, ailesine vakfetmişt. Benim hep güzel anılarım oldu Erdoğan abiyle. 4-5 gün evvel de Yıldırım Demirören'i aramıştım, hastanede olduğu söyledi. Benim çok sevdiğim bir insandı, aileye sabır diliyorum."

ŞANSAL BÜYÜKA: BEŞİKTAŞ'A ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU

Spor dünyasının duayen isimlerinden Şansal Büyüka, 80 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Demirören'in çok önemli bir spor adamı olduğunu ve Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağladığını söyledi. ERGİN ATAMAN: BAMBAŞKA BİR İNSANDI

"Üzüntümüz çok büyük. Kendisiyle birlikte çalışma şansı yakaladım. Büyük bir insan olmasının dışında mali sıkıntılar yüzünden takım kuramıyorduk. Erdoğan amcaya gittik. Milangaz ile birlikte büyük bir sorumluluk aldık. Deron Williams gibi çok önemli bir ismi getirdik ve üç kupayla sezonu bitirdik. Öyle bir profil çiziyordu ki takımın parçası gibiydi. Türk sporunun ihtiyaç duyduğu en önemli figürlerden biriydi. Maddiyatın ötesinde manevi olarak gerçek bir spor adamıydı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra beni arardı, moral verirdi. Hakikaten bambaşka bir insandı. Mütevazi bir kişiliğe sahipti. Avrupa Basketbol Şampiyonası vardı İstanbul'da 10 ay önce. Arkamı döndüm, herkesin oturduğu tribünde Erdoğan Demirören torununu almış, halkın içindeydi. Çok şaşırdım. 'Torunum çok seviyordu, maça geldim' demişti. Çok üzgünüm, şoktayım."