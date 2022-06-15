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Spor haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray Keita Balde için karşı karşıya

15.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Süper Lig ekipleri transferde vitesi yükseltmiş durumda. Özellikler Süper Lig'in dev kulüpleri için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, Beşiktaş ve Galatasaray aynı isim için karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer verilen haberde bu transfer düellosuna dair detaylar paylaşıldı. İşte detaylar...

Spor haberi: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş ve Galatasaray Keita Balde için karşı karşıya
Keita Balde

Keita Balde

SEN Senegal
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Cagliari
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Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş ve Galatasaray geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında bir performansla tamamlarken taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Hal böyleyken yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen ezeli rakipler transfer girişimlerini de hızlandırmış durumda.

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O İSİM İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

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Beşiktaş Valerien Ismael ile yükselişe geçerken, Sarı-Kırmızılı cephede de yeni yönetim ile yükselen bir ivme yakalamak için sıkı çalışıyor. Transfer listesi kabarık olan iki dev kulüp önceki sezonlarda olduğu gibi bu transfer döneminde de aynı isim için karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olan Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan Beşiktaş, bu kez yine Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde bulunan Keita Balde ile ilgilendiği öğrenildi.

İTALYANLAR DUYURDU!

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İtalyan basınında yer alan haberde İtalyan ekibi Cagliari'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki golcü ile hem Beşiktaş hem de Galatasaray yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Serie A ekibi ile 26 maça çıkan Senegalli, 3 gol atarken 2 de asist katkısında bulundu.

Kulübü ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Balde'nin 2 sene sözleşme uzatması bulunsa da Cagliari'nin bu opsiyonu kullanmayacağının da altı çizildi. Daha önce Inter, Lazıo, Monaco, Sampdoria gibi kulüplerde dtop koşturan Balde kariyerinde çıktığı 299 mücadelede 78 gol kaydetmeyi başarırken 43 kez de gol pası vermeyi başardı.


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