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Spor İstanbul düzenledi! Çocuklar badmintonla şenlendi

17.12.2023 19:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un Badminton Çocuk Şenliği, İBB Metin Oktay Tesisi’nde yapıldı. Çocuk sporcular, iki gün boyunca eğlenceli bir ortamda sportif rekabetin keyfini yaşadı.

Spor İstanbul düzenledi! Çocuklar badmintonla şenlendi

Sarıyer’de bulunan İBB Metin Oktay Tesisi’nde organize edilen ve iki gün süren Badminton Çocuk Şenliği’ne spor okulları, gelişim grupları ve İBB SK’dan 6-14 yaş grubu toplam 50 kız ve erkek sporcu katıldı. Aileler de çocuklarını tribünlerden izleyerek, destek oldu.

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Badminton Çocuk Şenliği, Cumartesi günü spor okulları ve gelişim grubu çocuklarının; Pazar günü ise İBB SK bünyesinde yer alan sporcuların, tekler ve çiftler kategorisindeki çekişmeli müsabakalarına sahne oldu.

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Sportif rekabetin yanı sıra, centilmence ve eğlenceli maçlara sahne olan İBB Spor İstanbul Badminton Çocuk Şenliği’nde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi. Şenlik sonunda hep birlikte poz veren çocuklar, iki günlük etkinlikten büyük keyif aldıklarını söyledi.
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Bazı çocuklar, gelecekte profesyonel olarak badminton oynamayı hedeflediğini belirtirken, bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını arzuladıklarını da dile getirdi.

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