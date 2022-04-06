Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çalışmayla 72 ilimizde bulunan spor liselerini yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni yönetim modeliyle güçlendirerek 20 ilimize yeni spor liselerini bu adım vesilesiyle kazandırıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığıyla önemli bir adımı birlikte attıklarını söyledi.

Spor alanında yetenekli insan kaynağının yetişmesi konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile devrim niteliğinde bir adımı attıklarını belirten Kasapoğlu, "Bu protokolle her iki bakanlığın yetenek ve kurumsal kapasitesini birleştiriyoruz. Gerek şampiyon sporcuların yetişmesini destekleyecek, gerekse yetenekleri hiçbir zaman tesadüfe bırakmayacak bir çalışmanın adımıdır. Bu çalışmayla 72 ilimizde bulunan Spor Liselerini yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni yönetim modeliyle güçlendirerek 20 ilimize yeni spor liselerini bu adım vesilesiyle kazandırıyoruz." diye konuştu.

Sporcuların bu liselerde hem akademik eğitim alacağını hem de spor branşlarında kendilerini yetiştireceğini ifade eden Kasapoğlu, çalışmayla, Milli Eğitim Bakanlığının akademik yönüyle Gençlik ve Spor Bakanlığının spor alanındaki yetkinliğinin ortaya konulacağını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca 81 ilde olağanüstü bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdiklerini, spora erişimin arttığı için aktif spor yapan vatandaşların sayısının da arttığına işaret etti.

- "Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin taraması başladı"

Sporun, gençlerin hayatı üzerindeki ağırlığının arttığını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam sporcu sayımız 200 binlerden 10 milyonun üzerine çıktı. Spor politikamız gerek kapsam, gerek derinlik, gerekse de meydana getirdiği fayda anlamında dünyaya örnek olacak bir ivmeyle gelişti. Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin taraması başladı. Gençler, yeteneklerine göre branş eğilimlere göre yönlendiriliyor. Profesyonel sporcu adayı gençlerimiz, 6-7 yaşına geldiklerinde Sporcu Eğitim Merkezlerimize alınıyor. 13-14 yaşına geldiklerinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimize dahil oluyorlar."

Temel hedeflerinin, spor alanındaki yetenek ve nitelikli insan kaynağını artırmak olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokolü imzalayan Kasapoğlu ve Özer, programa katlan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

