Spor salonları açılacak mı?

SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı. Bakan Kasapoğlu koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında atılan normalleşme adımları ile ilgili olarak ‘Spor salonları ne zaman açılacak?’ sorusunu yanıtlayarak “Tedbirler ve hijyen kriterlerine uyulduğunda spor salonları için de çok uzak bir zamandan bahsedemeyiz. Haziran ayı içerisinde spor salonlarını açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Salonların kapasitesi, durumları, duşları gibi konuların hepsini değerlendireceğiz. Kurallara uyulduğu taktirde yeniden insanlarımızla buluşacak.” dedi.

EUROLEAGUE'İN İPTALİ

Kasapoğlu, "Anadolu Efes gerçekten başarılı bir sezonu götürüyordu. FB’de güzel bir çıkış yakalamıştı. Her iki takımımız da tebrik ediyorum. Takımlarımız bizim her zaman gururumuz. Başarılı olacak takımın önünde kimse duramaz. Bazı şeyler sadece ertelenir ama hedefimiz ve inancımız bitmez. Ben Euroleague’de gerek olimpiyatlarda sporcularımızın bu süreçten çok güçlü çıkacağını inanıyorum. Bizim başarımız hiçbir lobi durduramaz. Bizim camiamız başarıya kitlenmiş bir camia. 2019’daki başarılar büyük başarıların öncüsü. Şu süreci atlatalım büyük mutlulukları birlikte yaşayacağız. Bizler sevinci paylaşalım sevinelim bunu da hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

