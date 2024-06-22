Spor sonrası paylaştı! Burak Deniz'in üstsüz pozu sosyal medyayı salladı

Medcezir, Bizim Hikaye, Maraşlı ve Bambaşka Biri gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burak Deniz şimdilerde Öykü Karayel ile başrolünü paylaşacağı 'Umami Kaynama Noktası' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan Deniz bu defa spor sonrası yaptığı bir paylaşımla olay oldu.

YORUM YAĞDI

Burak Deniz'in 'Tamamlandı' notunu düştüğü spor sonrası üstsüz karesi sosyal medyada ilgi gördü. Yakışıklı oyuncuya; 'Harika görünüyor', 'Kaslar mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.







