Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Ligi ilk iki sırada bitiren Denizlispor ve Gençlerbirliği, direkt olarak Süper Lig'de yükselmeye hak kazandı. Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta ise eşleşmeler netleşti.
Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hatayspor, 6'ncı sıradaki Adana Demirspor ile, 4'üncü sırada bitiren Osmanlıspor ise 5'inci sıradaki Gazişehir Gaziantep ile kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, Süper Lig'e yükselmek için tarafsız sahada play-off finali maçına çıkacak.
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