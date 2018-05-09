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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 09.05.2018 18:33 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de oynanacak play-off yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Cuma günü yapılacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep-Boluspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Mayıs Cuma:

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Özgür Yankaya

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Spor Toto 1. Lig play-off

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