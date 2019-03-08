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Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off tarihleri belli oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında 2018-2019 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off tarihleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi.

Liglerde play-off müsabakalarının tarihleri şöyle:

Spor Toto 1. Lig:

Yarı final 1. maçlar: 22 Mayıs Çarşamba

Yarı final 2. maçlar: 26 Mayıs Pazar

Final: 30 Mayıs Perşembe

TFF 2. Lig:

Çeyrek final 1. maçlar: 9 Mayıs Perşembe

Çeyrek final 2. maçlar: 13 Mayıs Pazartesi

Yarı final 1. maçlar: 17 Mayıs Cuma

Yarı final 2. maçlar: 21 Mayıs Salı

Final: 28 Mayıs Salı

TFF 3. Lig:

Yarı final 1. maçlar: 10 Mayıs Cuma

Yarı final 2. maçlar: 15 Mayıs Çarşamba

Finaller: 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs Cuma

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il ve statların daha sonra ilan edileceği bildirildi.

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