Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off tarihleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi.
Liglerde play-off müsabakalarının tarihleri şöyle:
Yarı final 1. maçlar: 22 Mayıs Çarşamba
Yarı final 2. maçlar: 26 Mayıs Pazar
Final: 30 Mayıs Perşembe
Çeyrek final 1. maçlar: 9 Mayıs Perşembe
Çeyrek final 2. maçlar: 13 Mayıs Pazartesi
Yarı final 1. maçlar: 17 Mayıs Cuma
Yarı final 2. maçlar: 21 Mayıs Salı
Final: 28 Mayıs Salı
Yarı final 1. maçlar: 10 Mayıs Cuma
Yarı final 2. maçlar: 15 Mayıs Çarşamba
Finaller: 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs Cuma
Play-off final müsabakalarının oynanacağı il ve statların daha sonra ilan edileceği bildirildi.
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