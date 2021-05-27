Spor Toto 1. Lig yolundaki Sakaryaspor'da futbolculara ailelerinden videolu destek

Futbolda Misli.com 2. Lig play-off finalinde yarın Kocaelispor'la karşılaşacak Sakaryaspor'da futbolcuların aileleri, hazırladıkları videoyla zorlu mücadele öncesi sporculara moral verdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak maç öncesi hazırlanan sürpriz videoda futbolcuların anne babaları, eşleri, çocukları, yeğenleri ve arkadaşları takıma destek mesajlarını ilettiler.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "AnadoluGüneşiYenidenDoğuyor" etiketiyle paylaşılan videoda, özellikle anne babaların, çocuklarının başarıları için dua etmeleri duygu dolu anlar yaşattı.

Video, sosyal medyada beğeni topladı.



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