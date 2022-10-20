Spor Toto 1. Ligde 10. hafta heyecanı yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak

Hafta ilk maçında Eyüpspor ile Sakaryaspor, saat 20.00'de Eyüp Stadı'nda karşılaşacak.

Ligde oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Yarın:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

16.00 Altay- Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)



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