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Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 24.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 09:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe A.Ş karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-3’luk eşitlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.Stat: Sümer Stadı 1 Nolu SahaHakemler: Hakan Çam xx, Erkan Kırçıl xx, Deniz Apaçık xxHes Kablo Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan xx, Sabahattin Semi Şahin xx, (Safa Bağçı x dk.56) Fevzican Kelebek xx, Zafer Sunca xx, Göktuğ Yayla x, (Enes Koçoğlu x dk.46), Ahmet Can Kenger xx, (Yakup Türkmen x dk.73), Hayrullah Erkip xx, Ahmet Kağan Malatyalı x, (Alperen Elmas x dk.46), Yunus Emre Kılınç xx, Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xxGöztepe A.Ş U17: Bartu Dinç xx, Taha Yasin Avcı xx, Murat Altay x, Mete Şentürk x, Yiğithan Turhan x, Ömer Faruk Gümüş xx, Yiğit Ferhat Genç xx, (Recep Güleç x dk.75), Mehmet Gündüz xx, (Ege Parmaksız x dk.81), Kaan Özder xx, Fikret Selçuk xx, Altay Özkan xx,Goller: Mehmet Eray Özbek (dk.21 ve dk.82 (pen), Ethem Balcı (dk.89) (Hes Kablo Kayserispor U17), Altay Özkan (dk.34), Kaan Özder (dk.43),Fikret Selçuk (dk.45+1) (Göztepe A.Ş U17)Sarı Kartlar: Göktuğ Yayla, Emre Kılınç, Sabahattin Semi Şahin (Hes Kablo Kayserispor U17)Kırmızı Kart: Fikret Selçuk dk.82 (Göztepe A.Ş)

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe A.Ş karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-3’luk eşitlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Erkan Kırçıl xx, Deniz Apaçık xx
Hes Kablo Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan xx, Sabahattin Semi Şahin xx, (Safa Bağçı x dk.56) Fevzican Kelebek xx, Zafer Sunca xx, Göktuğ Yayla x, (Enes Koçoğlu x dk.46), Ahmet Can Kenger xx, (Yakup Türkmen x dk.73), Hayrullah Erkip xx, Ahmet Kağan Malatyalı x, (Alperen Elmas x dk.46), Yunus Emre Kılınç xx, Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx
Göztepe A.Ş U17: Bartu Dinç xx, Taha Yasin Avcı xx, Murat Altay x, Mete Şentürk x, Yiğithan Turhan x, Ömer Faruk Gümüş xx, Yiğit Ferhat Genç xx, (Recep Güleç x dk.75), Mehmet Gündüz xx, (Ege Parmaksız x dk.81), Kaan Özder xx, Fikret Selçuk xx, Altay Özkan xx,
Goller: Mehmet Eray Özbek (dk.21 ve dk.82 (pen), Ethem Balcı (dk.89) (Hes Kablo Kayserispor U17), Altay Özkan (dk.34), Kaan Özder (dk.43),Fikret Selçuk (dk.45+1) (Göztepe A.Ş U17)
Sarı Kartlar: Göktuğ Yayla, Emre Kılınç, Sabahattin Semi Şahin (Hes Kablo Kayserispor U17)
Kırmızı Kart: Fikret Selçuk dk.82 (Göztepe A.Ş)

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Öğle
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İkindi
16:05
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

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Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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