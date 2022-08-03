Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da yapıldı

MANİSA (AA) - Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2'nci ayak müsabakaları, Manisa'da tamamlandı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Manisa Şehzadeler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlendi.

Han'ın ortasına kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenerek şampiyon olan Mecit Yusuf Coşkun, Berna Tut, Fatihcan Güncü, Nur Fulya Gerek, Galip Çelik, Cemile Aykoç ve Batujan Koç, Türkiye'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve diğer protokol üyeleri verdi.

