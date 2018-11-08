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Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor Alper Ulusoy ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor Alper Ulusoy ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

9 Kasım Cuma:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Arda Kardeşler)

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Hüseyin Göçek)

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Suat Arslanboğa)

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

19.00 Kayserispor-Galatasaray (Ümit Öztürk)

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Mete Kalkavan)

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Ali Palabıyık)

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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