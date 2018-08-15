Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

İşte Süper Lig'de biten transferler...
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 137
MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Kiralık
2 / 137
İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
3 / 137
RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
4 / 137
MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
5 / 137
AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
6 / 137
TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
7 / 137
Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
8 / 137
TITI | Bursaspor > Göztepe
9 / 137
ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
10 / 137
DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
11 / 137
ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
12 / 137
BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
13 / 137
ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
14 / 137
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
15 / 137
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
16 / 137
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
17 / 137
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
18 / 137
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
19 / 137
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
20 / 137
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
21 / 137
FABRI | Beşiktaş > Fulham
22 / 137
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
23 / 137
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
24 / 137
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
25 / 137
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
26 / 137
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
27 / 137
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
28 / 137
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
29 / 137
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
30 / 137
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
31 / 137
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
32 / 137
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
33 / 137
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
34 / 137
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
35 / 137
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
36 / 137
MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
37 / 137
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
38 / 137
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
39 / 137
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
40 / 137
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
41 / 137
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
42 / 137
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
43 / 137
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
44 / 137
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
45 / 137
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
46 / 137
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
47 / 137
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
48 / 137
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
49 / 137
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
50 / 137
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
51 / 137
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
52 / 137
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
53 / 137
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
54 / 137
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
55 / 137
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
56 / 137
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
57 / 137
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
58 / 137
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
59 / 137
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
60 / 137
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
61 / 137
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
62 / 137
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
63 / 137
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
64 / 137
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
65 / 137
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
66 / 137
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
67 / 137
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
68 / 137
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
69 / 137
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
70 / 137
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
71 / 137
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
72 / 137
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
73 / 137
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
74 / 137
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
75 / 137
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
76 / 137
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
77 / 137
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
78 / 137
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
79 / 137
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
80 / 137
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
81 / 137
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
82 / 137
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
83 / 137
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
84 / 137
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
85 / 137
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
86 / 137
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
87 / 137
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
88 / 137
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
89 / 137
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
90 / 137
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
91 / 137
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
92 / 137
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
93 / 137
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
94 / 137
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
95 / 137
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
96 / 137
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
97 / 137
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
98 / 137
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
99 / 137
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
100 / 137
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
101 / 137
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
102 / 137
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
103 / 137
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
104 / 137
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
105 / 137
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
106 / 137
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
107 / 137
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
108 / 137
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
109 / 137
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
110 / 137
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
111 / 137
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
112 / 137
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
113 / 137
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
114 / 137
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
115 / 137
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
116 / 137
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
117 / 137
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
118 / 137
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
119 / 137
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
120 / 137
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
121 / 137
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
122 / 137
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
123 / 137
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
124 / 137
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
125 / 137
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
126 / 137
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
127 / 137
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
128 / 137
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
129 / 137
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
130 / 137
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
131 / 137
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
132 / 137
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
133 / 137
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
134 / 137
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
135 / 137
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
136 / 137
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
137 / 137
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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