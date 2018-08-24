Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

İşte Süper Lig'de biten transferler...
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 152
MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
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ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
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EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
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ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü BONSERVİS BEDELİ: Yok
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LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg | Bonservis bedeli: 750 bin euro
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GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe (Kiralık)
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REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
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SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 3.3 milyon Euro
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MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
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CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
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MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
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İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
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RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
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TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
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PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
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TITI | Bursaspor > Göztepe
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ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
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DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
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ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
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BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
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ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
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BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
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TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
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RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
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ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
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AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
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MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
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YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
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FABRI | Beşiktaş > Fulham
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
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ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
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JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
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ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
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SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
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YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
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MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
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SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
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YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
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YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
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BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
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BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
59 / 152
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
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FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
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MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
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BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
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SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
64 / 152
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
65 / 152
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
66 / 152
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
67 / 152
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
68 / 152
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
69 / 152
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
70 / 152
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
71 / 152
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
72 / 152
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
73 / 152
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
74 / 152
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
75 / 152
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
76 / 152
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
77 / 152
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
78 / 152
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
79 / 152
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
80 / 152
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
81 / 152
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
82 / 152
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
83 / 152
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
84 / 152
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
85 / 152
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
86 / 152
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
87 / 152
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
88 / 152
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
89 / 152
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
90 / 152
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
91 / 152
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
92 / 152
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
93 / 152
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
94 / 152
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
95 / 152
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
96 / 152
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
97 / 152
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
98 / 152
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
99 / 152
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
100 / 152
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
101 / 152
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
102 / 152
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
103 / 152
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
104 / 152
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
105 / 152
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
106 / 152
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
107 / 152
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
108 / 152
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
109 / 152
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
110 / 152
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
111 / 152
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
112 / 152
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
113 / 152
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
114 / 152
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
115 / 152
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
116 / 152
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
117 / 152
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
118 / 152
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
119 / 152
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
120 / 152
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
121 / 152
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
122 / 152
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
123 / 152
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
124 / 152
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
125 / 152
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
126 / 152
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
127 / 152
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
128 / 152
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
129 / 152
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
130 / 152
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
131 / 152
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
132 / 152
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
133 / 152
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
134 / 152
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
135 / 152
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
136 / 152
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
137 / 152
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
138 / 152
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
139 / 152
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
140 / 152
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
141 / 152
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
142 / 152
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
143 / 152
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
144 / 152
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
145 / 152
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
146 / 152
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
147 / 152
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
148 / 152
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
149 / 152
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
150 / 152
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
151 / 152
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
152 / 152
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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