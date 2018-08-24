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Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe, FC Zurich forması giyen 24 yaşındaki forvet Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Süper Lig'de biten transferler...

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 152

MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
2 / 152

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
3 / 152

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
4 / 152

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
5 / 152

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
6 / 152

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü BONSERVİS BEDELİ: Yok

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü BONSERVİS BEDELİ: Yok
7 / 152

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg | Bonservis bedeli: 750 bin euro

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg | Bonservis bedeli: 750 bin euro
8 / 152

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile | BONSERVİS BEDELİ: Yok

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile | BONSERVİS BEDELİ: Yok
9 / 152

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe (Kiralık)

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe (Kiralık)
10 / 152

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi | BONSERVİS BEDELİ: Yok

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi | BONSERVİS BEDELİ: Yok
11 / 152

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
12 / 152

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC | BONSERVİS BEDELİ: Yok

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC | BONSERVİS BEDELİ: Yok
13 / 152

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 3.3 milyon Euro

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 3.3 milyon Euro
14 / 152

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
15 / 152

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
16 / 152

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
17 / 152

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
18 / 152

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19 / 152

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20 / 152

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
21 / 152

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
22 / 152

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
23 / 152

TITI | Bursaspor > Göztepe

TITI | Bursaspor > Göztepe
24 / 152

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
25 / 152

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
26 / 152

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
27 / 152

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
28 / 152

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
29 / 152

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
30 / 152

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
31 / 152

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
32 / 152

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
33 / 152

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
34 / 152

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
35 / 152

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
36 / 152

FABRI | Beşiktaş > Fulham

FABRI | Beşiktaş > Fulham
37 / 152

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
38 / 152

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
39 / 152

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
40 / 152

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
41 / 152

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
42 / 152

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
43 / 152

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
44 / 152

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
45 / 152

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
46 / 152

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
47 / 152

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
48 / 152

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
49 / 152

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
50 / 152

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
51 / 152

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
52 / 152

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
53 / 152

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
54 / 152

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
55 / 152

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
56 / 152

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
57 / 152

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
58 / 152

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
59 / 152

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
60 / 152

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
61 / 152

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
62 / 152

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
63 / 152

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
64 / 152

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
65 / 152

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
66 / 152

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
67 / 152

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
68 / 152

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
69 / 152

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
70 / 152

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
71 / 152

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
72 / 152

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
73 / 152

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
74 / 152

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
75 / 152

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
76 / 152

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
77 / 152

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
78 / 152

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
79 / 152

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
80 / 152

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
81 / 152

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
82 / 152

SANDRO | Antalyaspor > Benevento

SANDRO | Antalyaspor > Benevento
83 / 152

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
84 / 152

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
85 / 152

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
86 / 152

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
87 / 152

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
88 / 152

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
89 / 152

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
90 / 152

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
91 / 152

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
92 / 152

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
93 / 152

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
94 / 152

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
95 / 152

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
96 / 152

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
97 / 152

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
98 / 152

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
99 / 152

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
100 / 152

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
101 / 152

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
102 / 152

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
103 / 152

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
104 / 152

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
105 / 152

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
106 / 152

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
107 / 152

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
108 / 152

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
109 / 152

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
110 / 152

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
111 / 152

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
112 / 152

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
113 / 152

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
114 / 152

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
115 / 152

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
116 / 152

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
117 / 152

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
118 / 152

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
119 / 152

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
120 / 152

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
121 / 152

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
122 / 152

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
123 / 152

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
124 / 152

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
125 / 152

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
126 / 152

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
127 / 152

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
128 / 152

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
129 / 152

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
130 / 152

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
131 / 152

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
132 / 152

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
133 / 152

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
134 / 152

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
135 / 152

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
136 / 152

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
137 / 152

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
138 / 152

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
139 / 152

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
140 / 152

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
141 / 152

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
142 / 152

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
143 / 152

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
144 / 152

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
145 / 152

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
146 / 152

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
147 / 152

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
148 / 152

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
149 / 152

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
150 / 152

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
151 / 152

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş

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152 / 152

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