Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Başkşehir daha iddialı konumda 33. hafatya girerken, Beşiktaş ise iki takımı geriden takip ediyor. Kritik maçlar başlamadan önce İddaa Risk Yönetimi'nden önemli bir karar geldi.
Risk Kurulu, Galatasaray'ın şampiyonluk oranını 1,18'den 1,15'e çekti. Başaşkşehir'in 3,00 olan şampiyonluk oranında değişim yaşanmadı.
Öte yandan İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş seçeneğini ise kapattı.
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