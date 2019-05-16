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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.05.2019 20:35 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Başakşehir, hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu belirleme ihtimali bulunan maçta kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın şampiyon olacağı maç öncesi İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig şampiyonluğunun yeni oranlarını belirledi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Başkşehir daha iddialı konumda 33. hafatya girerken, Beşiktaş ise iki takımı geriden takip ediyor. Kritik maçlar başlamadan önce İddaa Risk Yönetimi'nden önemli bir karar geldi.

Risk Kurulu, Galatasaray'ın şampiyonluk oranını 1,18'den 1,15'e çekti. Başaşkşehir'in 3,00 olan şampiyonluk oranında değişim yaşanmadı.

Öte yandan İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş seçeneğini ise kapattı.

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Galatasaray Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig İddaa Risk Yönetimi

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