Spor Toto Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Galatasaray'ı "saha olayları", Beşiktaş'ı da "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Antalyaspor Kulübü idarecisi Cem Deda'nın 01.03.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 01.03.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,